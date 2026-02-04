Lavori bloccati in via Italia ’61: cresce il malcontento di commercianti e residenti a Capaccio Paestum

Il cantiere fermo in via Italia '61 scatena la rabbia di cittadini e commercianti a Capaccio Paestum. Richiesti chiarimenti sul cantiere

Via Italia '61

La situazione dei lavori in via Italia ’61 sta determinando forti disagi alla comunità di Capaccio Paestum. Il cantiere, inizialmente avviato per un necessario intervento di rifacimento della pavimentazione, risulta attualmente in una fase di stallo prolungato. La chiusura della strada ha generato una crescente ondata di malcontento che coinvolge sia i residenti che gli operatori commerciali della zona, i quali avevano auspicato una risoluzione del cantiere già entro il periodo delle festività natalizie.

Il malessere dei commercianti e dei residenti

L’interruzione delle attività lavorative ha trasformato l’attesa per una viabilità migliore in una crisi per le attività produttive locali. I commercianti segnalano perdite economiche legate alla persistente chiusura dell’arteria stradale e chiedono risposte concrete sulle tempistiche di riapertura.

Un esercente locale ha sintetizzato la frustrazione generale ponendo interrogativi diretti sulle cause del blocco: Quando finiranno i lavori? Perché sono fermi?. La preoccupazione principale riguarda l’incertezza che aleggia sul completamento dell’opera, percepito ormai come eccessivamente lento rispetto alla natura dell’intervento previsto.

Impianto a biometano a Capaccio Paestum: dubbi sulla trasparenza degli atti

Critiche all’amministrazione comunale

Le rimostranze dei cittadini si concentrano sulla gestione dei lavori pubblici da parte del sindaco Gaetano Paolino e della sua giunta. Nonostante le rassicurazioni fornite in precedenza dall’amministrazione, il cantiere non ha registrato i progressi sperati. Oltre a via Italia ’61, il dibattito si è esteso ad altre opere incompiute o degradate nel territorio comunale. Un cittadino di Capaccio Scalo ha evidenziato come le criticità non siano isolate: Su lavori pubblici e manutenzione siamo indietro; l’intervento in via Italia ’61 è fermo al palo, stesso discorso per il cinema Myriam.

Necessità di interventi e sicurezza stradale

Sebbene l’urgenza dell’intervento fosse condivisa da tutti, a causa del dissesto e delle numerose buche che caratterizzavano il precedente manto stradale, la gestione attuale è oggetto di forti contestazioni.

La richiesta della cittadinanza è un’immediata accelerazione delle opere per garantire il ripristino del traffico e la sicurezza viaria.

