L’almanacco del 28 dicembre: Enrico De Nicola promulga la Costituzione Italiana

Il 28 dicembre si colloca nel cuore delle festività natalizie, un momento di transizione verso la fine dell’anno solare. Questa data è storicamente densa di avvenimenti che spaziano dalla nascita del cinema a tragici eventi naturali, segnando profondamente la memoria collettiva e la cultura globale.

I santi del giorno

In questo giorno la Chiesa cattolica commemora i Santi Innocenti Martiri. Si tratta dei bambini di Betlemme di età inferiore ai due anni che furono fatti uccidere da Erode nel tentativo di eliminare il neonato Gesù, come narrato nel Vangelo di Matteo.

Nati celebri del 28 dicembre

Woodrow Wilson (1856), 28º Presidente degli Stati Uniti e Premio Nobel per la pace.

Pio Chiaruzzi (1949), politico sammarinese.

Richard Clayderman (1953), pianista francese di fama internazionale.

Denzel Washington (1954), attore e regista statunitense, vincitore di due premi Oscar.

Michel Petrucciani (1962), celebre pianista jazz francese.

Sienna Miller (1981), attrice e modella britannica.

Adam Copeland (1973), lottatore e attore canadese noto come Edge.

John Legend (1978), cantautore e produttore discografico statunitense.

Morti celebri del 28 dicembre

Pietro Badoglio (1956), generale e politico italiano.

Sam Peckinpah (1984), regista e sceneggiatore statunitense.

Renato Castellani (1985), regista e sceneggiatore italiano.

Lemmy Kilmister (2015), leader e fondatore della band rock Motörhead.

Debbie Reynolds (2016), attrice e cantante statunitense, madre di Carrie Fisher.

Amos Oz (2018), scrittore e saggista israeliano.

Eventi storici del 28 dicembre

1895: A Parigi, presso il Grand Café sul Boulevard des Capucines, i fratelli Lumière proiettano per la prima volta in pubblico la loro opera cinematografica, segnando la nascita ufficiale del cinema.

1908: Un violentissimo terremoto di magnitudo 7.1 colpisce la Sicilia e la Calabria. Il sisma, seguito da un maremoto, distrugge quasi completamente le città di Messina e Reggio Calabria, causando circa 100.000 vittime.

1943: Dopo giorni di intensi combattimenti urbani, termina la Battaglia di Ortona con la vittoria delle truppe canadesi sulle forze tedesche.

1947: Il Capo dello Stato provvisorio, Enrico De Nicola, promulga la Costituzione della Repubblica Italiana.

2005: Viene lanciato il primo satellite del sistema di posizionamento Galileo, denominato Giove-A.

Giornata mondiale del 28 dicembre

Il 28 dicembre non è associato a una specifica giornata internazionale riconosciuta dalle Nazioni Unite, tuttavia in Spagna e in molti paesi dell’America Latina si celebra il Dia de los Santos Inocentes. Sebbene l’origine sia religiosa, la tradizione popolare lo ha trasformato in un equivalente del Pesce d’Aprile, dove è usanza fare scherzi ad amici e parenti.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 28 dicembre appartiene al segno del Capricorno. Si dice che i nati in questo giorno possiedano una determinazione incrollabile e una grande capacità di concentrazione sui propri obiettivi a lungo termine. Spesso mostrano una maturità precoce e un forte senso del dovere, bilanciato da un umorismo sottile e talvolta sarcastico. Una citazione rappresentativa per questa giornata è di Woodrow Wilson: “Non sono propenso a appartenere a un’organizzazione che non sia disposta a lottare per i propri principi”.