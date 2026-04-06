Basket

La Polisportiva Basket Agropoli all’esame di maturità

La Polisportiva Basket Agropoli arriva ai play-off con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi dopo aver chiuso la regular season al settimo posto

Alessandro Pippa
Cercola - Agropoli

La Polisportiva Basket Agropoli arriva ai play-off con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi dopo aver chiuso la regular season al settimo posto, centrando un obiettivo importante a inizio stagione.

L’avversaria

Ora però il livello si alza: l’avversaria sarà Pollino Basket, formazione calabrese che ha terminato il campionato al secondo posto e che, almeno sulla carta, parte favorita. I precedenti stagionali sorridono infatti al Pollino, capace di vincere entrambe le sfide, anche se il ritorno ha mostrato un’Agropoli combattiva, sconfitta solo dopo un tiratissimo overtime.

Il cammino dei play off

La squadra guidata da Di Concilio ha già dimostrato di poter competere anche contro avversari più quotati. Proprio per questo, la serie play-off si preannuncia aperta, a patto che i “delfini” riescano a mantenere intensità e concentrazione per tutti i 40 minuti.

Il fattore campo non sarà dalla parte dell’Agropoli: in caso di gara 3, si giocherebbe infatti in trasferta. Ma nei play-off spesso contano più cuore, energia e capacità di gestire i momenti decisivi che la posizione in classifica.

La stagione è già positiva, ma ora arriva il momento più affascinante: quello in cui si può davvero provare a sorprendere. Il finale, come detto, è ancora tutto da scrivere.

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