La Polisportiva Basket Agropoli chiude la stagione con una sconfitta

Si conclude con un ko la stagione della Polisportiva Basket Agropoli, che nell’ultima gara di regular season cade contro la capolista Sarno con il punteggio di 86-73.
Il match
Nel primo quarto il match è equilibrato: le due squadre si affrontano a viso aperto, ma sono i padroni di casa a chiudere leggermente avanti sul 17-16.
Nel secondo quarto, Sarno tenta il primo allungo, ma i delfini reagiscono con determinazione grazie alle giocate di Di Mauro e Tempone, restando in partita e andando all’intervallo sul 42-37.
Dopo la pausa lunga, nel terzo quarto Sarno alza il ritmo e domina nel pitturato. L’Agropoli prova a restare agganciata con un Di Mauro in grande forma, ma il divario si allarga leggermente fino al 59-53.
Nell’ultimo quarto la maggiore profondità e freschezza della capolista fanno la differenza. I delfini tentano di contenere il passivo, ma Sarno gestisce il vantaggio fino al definitivo 86-73.