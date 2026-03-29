Basket

La Polisportiva Basket Agropoli chiude la stagione con una sconfitta

I delfini del basket perdono in trasferta contro la capolista Sarno. Finisce 86 a 73

Alessandro Pippa

Si conclude con un ko la stagione della Polisportiva Basket Agropoli, che nell’ultima gara di regular season cade contro la capolista Sarno con il punteggio di 86-73.

Il match

Nel primo quarto il match è equilibrato: le due squadre si affrontano a viso aperto, ma sono i padroni di casa a chiudere leggermente avanti sul 17-16.

Nel secondo quarto, Sarno tenta il primo allungo, ma i delfini reagiscono con determinazione grazie alle giocate di Di Mauro e Tempone, restando in partita e andando all’intervallo sul 42-37.

Dopo la pausa lunga, nel terzo quarto Sarno alza il ritmo e domina nel pitturato. L’Agropoli prova a restare agganciata con un Di Mauro in grande forma, ma il divario si allarga leggermente fino al 59-53.

Nell’ultimo quarto la maggiore profondità e freschezza della capolista fanno la differenza. I delfini tentano di contenere il passivo, ma Sarno gestisce il vantaggio fino al definitivo 86-73.

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