La Festa del Mare di Santa Maria di Castellabate è un successo: boom di presenze

Bagno di folla per la Festa del Mare che si è svolta ieri sera a Santa Maria. La frazione marinara tutta in festa e viva in una bella e calda serata d’estate. Tante location, tanto intrattenimento per rendere indimenticabile questa festa dedicata al grande attrattore naturale del territorio, nonché riserva e patrimonio inestimabile da tutelare e salvaguardare. Infatti, in quest’occasione è stata consegnata ufficialmente la Bandiera Blu, importante riconoscimento ottenuto per la venticinquesima volta, dal sindaco Marco Rizzo all’associazione Pescatori, veri e reali custodi del mare.

Attività e intrattenimento

Tanti si sono dedicati allo shopping notturno nel Corso Matarazzo mentre altri con piacere e gradimento hanno applaudito alla performance del Progetto Danza. Molti altri hanno optato per la lunga passeggiata sul lungomare ascoltando la musica coinvolgente del gruppo La Maschera e ammirando le particolarità esposte sugli stand di artigianato locale. Tanti bambini e famiglie tra stupore e incredulità hanno assistito con entusiasmo allo spettacolo degli artisti di strada.

La festa è poi continuata fino a tarda serata anche sul lungomare Perrotti dove tantissimi giovani si sono riuniti.

Il commento

“Un grande successo ha riscosso la Festa del Mare di ieri sera. La frazione marinara era viva: tantissime persone in strada per partecipare a questa serata. E’ stata consegnata la Bandiera Blu ai custodi del mare, i pescatori. La consapevolezza dell’inestimabile ricchezza e importanza del nostro mare deve spingerci sempre più ogni giorno ad averne cura e tutela. Un ringraziamento alle forze dell’ordine, al Corpo della Polizia Municipale che, insieme alla Protezione Civile Comunale, erano presenti ieri per garantire la sicurezza e lo svolgimento dell’evento” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.

“E’ stato davvero bello vedere tutte quelle famiglie e ragazzi divertirsi, passeggiare e stare insieme in tutta Santa Maria. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato per l’ottima riuscita di questo evento” afferma il Consigliere Clemente Migliorino.

“Un grande impegno collettivo e sinergia per creare questo bellissimo momento di intrattenimento e divertimento: un grande plauso a tutti!” dichiara il consigliere Gianmarco Rodio.