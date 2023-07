La direzione artistica della manifestazione “Il Brigante Tittariello” affidata a Giancarlo Guercio

Le sue doti artistiche sono rinomate e conosciute in tutta Italia, ed anche la sua grande capacità di prendere per mano dei progetti e farli crescere sulla giusta strada. Giancarlo Guercio sarà infatti il direttore artistico dell’edizione 2023 della rievocazione storica “Il Brigante Tittariello” in programma i prossimi 17 e 18 a Sant’Arsenio.

Un’esperienza nuova per Giancarlo Guercio che tra l’altro è anche Sindaco di Buonabitacolo e che in quest’occasione è chiamato a far rivivere la storia del brigante santarsenese, ravvivandone la memoria.

Le dichiarazioni

“È per me un privilegio assumere la direzione artistica di un importante evento come “Il brigante Tittariello”, ha dichiarato Guercio. Che il mio apporto possa dare ulteriore valore ad una manifestazione molto sentita per la comunità di Sant’Arsenio e per il Vallo di Diano. Ringrazio di cuore tutti gli organizzatori per la fiducia accordatami, in particolare il Presidente della Pro Loco Marmo Mario, il consigliere comunale Luigi Biscotti e tutta l’amministrazione comunale guidata da Donato Pica per il sostegno, il maestro Giuseppe Giugliano e l’attrice Rosita Speciale per la preziosa collaborazione. Sarà un’esperienza nuova anche per me. Il tentativo è quello di ravvivare la memoria di una comunità intorno a un fatto emblematico e drammatico avvenuto agli inizi del Seicento”.

L’evento

Appuntamento a Sant’Arsenio per partecipare ad un lavoro che si prospetta già molto suggestivo ed interessante.