La Battipagliese supera di misura il Castel San Giorgio

Nella diciottesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese batte per una rete a zero il Castel San Giorgio grazie ad una zampata di Formicola a metà primo tempo e porta a casa la terza vittoria consecutiva condita da altrettanti cleen sheet.

La cronaca

Gara bella e vibrante quella vista al “Provenza” soprattutto nella prima frazione di gioco con le due squadre che non disdegnano ripetuti capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra. Sul taccuino ci vanno Formicola da una parte e Di Giacomo dall’altra con due conclusioni verso lo specchio della porta.

Nel primo caso ci mette i guanti Bisogno per respingere la conclusione del centrocampista di casa; nel secondo caso, invece, la conclusione dal limite non inquadra lo specchio della porta di poco. Al 32’, poi, arriva il gol vittoria della Battipagliese: Garofalo apparecchia in area per l’accorrente Formicola che scaraventa il pallone in rete trovando il secondo centro stagionale.

La ripresa è molto più tattica con pochissime occasioni degne di nota. Si infiamma nel finale quando il Castel San Giorgio si getta in avanti alla ricerca del gol del pari ma non ha fatto i conti con Trapani autore di una super parata su una conclusione di testa ravvicinata del neo entrato Mauri su cross di Senatore. Dopo sette minuti di recupero il direttore di gara sancisce la fine del match con la Battipagliese che festeggia con i propri sostenitori.