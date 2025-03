Intelligenza artificiale in Sanità: se ne è discusso a Vallo della Lucania | VIDEO

L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il settore sanitario, e gli infermieri sono tra i professionisti che vedono trasformare il proprio ruolo in modo significativo. A questo proposito, a Vallo della Lucania, il Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche, ha tenuto un corso di formazione per preparare gli infermieri, e non solo, a sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’IA, senza perdere di vista l’umanità della loro professione.

“L’intelligenza artificiale non sostituirà mai la sensibilità e l’empatia di un infermiere, ma rappresenta uno strumento straordinario per migliorare l’efficienza e la precisione delle cure.

Uno dei principali vantaggi dell’IA in ambito sanitario è la capacità di analizzare enormi quantità di dati clinici in tempo reale. Questo permette agli infermieri di prendere decisioni più rapide e precise. In contesti critici, come le unità di terapia intensiva, la possibilità di ricevere segnali di allarme anticipati può fare la differenza tra la vita e la morte”, così Biagio Tomasco, segretario generale, Nursind Salerno.