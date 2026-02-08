Infrastrutture e cultura: ecco tutti i progetti finanziati nel salernitano

Il territorio della Provincia di Salerno si appresta a vivere una stagione di trasformazione infrastrutturale e valorizzazione culturale. Grazie alle recenti deliberazioni del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), sono stati sbloccati fondi strategici destinati a opere chiave, con un focus particolare sul potenziamento dei collegamenti e sulla sicurezza del territorio.

Il completamento della metropolitana di Salerno

L’intervento di maggiore rilievo riguarda il prolungamento della metropolitana di Salerno, che collegherà lo stadio Arechi all’aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento”. Per quest’opera è stato approvato un rifinanziamento di 100 milioni di euro, parte di un piano nazionale più ampio da 154 milioni per 23 interventi complessivi.

Il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Iannone, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: “Con particolare soddisfazione rientrano anche tre interventi che riguardano la Campania e, in particolare, opere per il territorio della provincia di Salerno per un importo complessivo di oltre 103 milioni di euro”.

L’opera complessiva ha un valore di 314 milioni di euro, di cui i 100 milioni appena stanziati si aggiungono ai 214 già reperiti da altre fonti. Secondo il sottosegretario Tullio Ferrante, si tratta di un passo decisivo per il territorio: “Si tratta di un’infrastruttura strategica per assicurare la funzionalità dell’aeroporto e per rafforzare la mobilità nel territorio, anche nell’ottica dell’intermodalità”.

Sicurezza idrica e interventi nei comuni di Ceraso e Cannalonga

Oltre alla mobilità, i fondi stanziati dal Cipess interessano la sicurezza delle infrastrutture idriche. Nello specifico, sono stati destinati 1 milione di euro per l’incremento della sicurezza della diga San Giovanni Corrente nel Comune di Ceraso e 2,25 milioni di euro per la diga del Carmine nel Comune di Cannalonga. Questi interventi mirano a consolidare la protezione del suolo e la gestione delle risorse idriche nell’area cilentana.

Visione strategica per la mobilità e lo sviluppo economico

Il collegamento tra il centro urbano e lo scalo aeroportuale è considerato fondamentale per il rilancio dell’area. Roberto Celano, consigliere regionale e segretario provinciale di Forza Italia, ha sottolineato come il completamento della metropolitana rappresenti “una condizione essenziale per garantire la piena funzionalità dell’aeroporto e per sostenere lo sviluppo economico, turistico e produttivo”. La prospettiva futura, secondo Celano, dovrebbe includere anche l’integrazione con il polo universitario per una mobilità realmente moderna.

Risorse per il patrimonio storico e archeologico

Parallelamente alle infrastrutture, il Ministero della Cultura ha stanziato oltre 2,5 milioni di euro per la tutela del patrimonio salernitano. La deputata Imma Vietri ha confermato l’investimento di 1,4 milioni di euro per l’Abbazia della Santissima Annunziata a Mercato San Severino e 1,1 milioni di euro per il restauro della Masseria Cobellis nel Parco archeologico di Paestum e Velia.

Questi interventi, ha affermato Vietri, “rappresentano un investimento non solo sulla tutela dei beni culturali, ma anche sullo sviluppo turistico ed economico delle comunità locali”, confermando l’attenzione del Governo verso l’identità storica della provincia di Salerno.