InfoCilento al Festival di Sanremo: un racconto tra tv, web e social

Anche quest’anno InfoCilento conferma la sua presenza tra le testate accreditate presso la sala stampa del Festival di Sanremo. A partire da martedì 24 febbraio, il 76esimo Festival della Canzone Italiana entrerà nelle case dei nostri telespettatori attraverso una copertura mediatica capillare, pensata per farvi vivere l’emozione della kermesse canora più famosa d’Italia direttamente dal cuore dell’evento.

Gli appuntamenti televisivi e i volti del festival

L’informazione tradizionale si arricchisce di finestre costanti dedicate alla musica e al costume. Ogni giorno sono previsti collegamenti in diretta durante il format Anteprima News e in chiusura di ogni edizione del telegiornale. Il fulcro del palinsesto sarà però l’appuntamento quotidiano delle ore 19:00: da martedì a sabato andrà in onda Sanremo Groove. In compagnia di Roberta Foccillo e Antonella Agresti, il pubblico potrà immergersi totalmente nelle notizie dell’ultima ora e nelle curiosità provenienti dalla riviera ligure.

Contenuti digitali e focus sul territorio

Oltre al piccolo schermo, InfoCilento presidierà con forza il mondo web e social. Il racconto sarà completato da interviste esclusive ai cantanti, personaggi celebri che affollano Sanremo in questa settimana magica e i salernitani che vivono da protagonisti il Festival. Non mancheranno momenti di intrattenimento con giochi e quiz dedicati ai follower.

Questo sforzo editoriale, fortemente voluto dall’editore Domenico Cerruti, rappresenta un investimento importante per portare la voce di InfoCilento e dei suoi partner sul palco più prestigioso della musica italiana.