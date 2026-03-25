Cilento

Incidente tra Marina di Camerota e Lentiscosa: cinque persone ferite

Incidente questa mattina sulla ex Sr562. Due veicoli coinvolti e cinque persone trasferite dai sanitari in ospedale

Maria Emilia Cobucci
Incidente Camerota

Incidente stradale questa mattina sulla ex Sr562, tra Marina di Camerota e Lentiscosa. Due auto si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. Si tratta di una Fiat Panda e una Ford Kuga.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Cinque le persone che viaggiavano a bordo delle vetture e rimaste ferite. Sono state trasferite dai sanitari del 118 presso gli ospedali di Sapri e Vallo della Lucania per accertamenti. Tutti erano coscienti al momento dell’arrivo dei soccorritori e per fortuna non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Indagini sulla dinamica

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Marina di Camerota per gli accertamenti di rito. Pare che l’impatto tra i due veicoli sia stato frontale.

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