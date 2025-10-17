Incidente sulla Mingardina: scontro tra due auto, un uomo in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Mingardina, strada che collega la Statale 18 Cilentana alle località turistiche di Palinuro e Marina di Camerota.

Per cause in corso di accertamento, una donna, originaria di Pisciotta, ha perso il controllo della propria autovettura, una Lancia Ypsilon grigia, ed ha impattato contro un’Alfa Romeo Tonale, con alla guida un uomo di Camerota, che procedeva nella direzione opposta di marcia.

Incidente sulla Mingardina, i soccorsi

Sul posto l’arrivo dei Sanitari del 118 che hanno prestato le dovute cure ai malcapitati. In particolare per l’uomo che si trovava a bordo della Tonale si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale per i dovuti accertamenti. Ma fortunatamente nessuna delle due persone coinvolte nel sinistro ha riportato ferite gravi.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto poco dopo lo svincolo che conduce a San Severino di Centola, è stato necessario anche l’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Torre Orsaia, guidati dal Luogotenente Umberto Felice, per i dovuti rilievi del caso necessari a stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti.