Incidente stradale ad Eboli: due auto coinvolte, traffico in tilt

Paura ad Eboli per un incidente che si è registrato in via Gonzaga, è accaduto poco fa lungo l’arteria che collega la zona ospedaliera della città con San Bernardino e il Viale Amendola.

La dinamica

Due auto, per cause al vaglio degli inquirenti, sono entrate in collisione. Danni visibili alle carrozzerie ma a quanto pare nessun ferito grave: ecchimosi ed escoriazioni dovrebbe essere questo, al momento il bilancio.

Traffico in tilt

Suo posto i vigili urbani per regolare la circolazione stradale e i soccorritori per prestare le prime cure ai malcapitati. Traffico il tilt e lunghe code.