Incidente mortale tra Atena e Sala. Rinviata autopsia sul corpo di Carmela Langone: mancano medici legali

È stata fissata per giovedì prossimo l’autopsia sul corpo di Carmela Langone, la 74enne di Atena Lucana deceduta nel tragico incidente stradale avvenuto una settimana fa lungo la strada che collega Atena Lucana a Sala Consilina.

L’esame

L’esame avrebbe dovuto tenersi nei giorni immediatamente successivi al sinistro, ma la cronica carenza di medici legali nel comprensorio ha imposto un rinvio.

La Procura di Lagonegro, titolare dell’inchiesta, ha nominato un medico legale proveniente da Foggia, a conferma delle difficoltà strutturali che coinvolgono da tempo non solo il territorio lucano ma anche l’intero Distretto giudiziario del Sud Salernitano.

Una situazione che rallenta non solo le autopsie, ma tutte le attività che richiedono la presenza di specialisti in medicina legale, con inevitabili ripercussioni sulle indagini.

Gli accertamenti

Intanto proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Risulta iscritta nel registro degli indagati una persona di 18 anni, che sarebbe risultata positiva alla cannabis, alla guida dell’auto che si è scontrata con la vettura sulla quale viaggiavano Carmela Langone e la figlia.

Ma saranno gli ulteriori approfondimenti – compresi gli esiti dell’autopsia – a chiarire responsabilità e circostanze dell’impatto .

La comunità di Atena Lucana resta intanto scossa dalla perdita della 74enne, persona molto conosciuta e stimata, mentre la famiglia attende risposte per comprendere pienamente le cause della tragedia.