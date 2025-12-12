Incidente a Santa Cecilia, tre feriti. Coinvolta anche una bambina

Incidente ieri alle 18,00 a Santa Cecilia, nell’intersezione via Marco Aurelio con Viale Eburum. L’impatto è avvenuto tra una bici elettrica modificata con motore truccato, condotta da un extracomunitario di 28 anni, senza fissa dimora, con domicilio dichiarato a Capaccio, e un’autovettura.

La dinamica

L’extracomunitario percorreva contromano la via Eburum, collidendo frontalmente con una Opel Crossland, condotta da una signora di 57 anni su cui era trasportata una bambina di 9 anni. I tre sono stati trasportati dal 118 presso l’ospedale di Eboli.

Il conducente della bici elettrica con trauma cranico e ferite agli arti, la conducente del veicolo e la bambina, entrambe con ferite guaribili in pochi giorni. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Municipale di Eboli, per i rilievi del caso, che ha posto sotto sequestro preventivo la bici truccata.

Un mezzo “truccato”

Il mezzo, infatti sviluppava una potenza quadrupla rispetto al consentito e aveva scollegato l’impianto di accelerazione dai pedali, trasformando il velocipede, di fatto, in un ciclomotore. Ovviamente, gli agenti hanno contestato all’extracomunitario guida senza patente, mancanza di assicurazione e revisione, veicolo sprovvisto di targa, ed il reato di lesioni stradali, per un totale di circa 3 mila euro.