Incendio in discarica abusiva a Salerno: intervento dei vigili del fuoco

Mattinata di tensione e lavoro per i Vigili del Fuoco a Salerno, dove un incendio è divampato in un’area di fatto trasformata in una discarica a cielo aperto. Le fiamme sono state segnalate in via Generale Clark, nelle immediate vicinanze della struttura alberghiera Novotel, richiedendo un massiccio intervento per la messa in sicurezza dell’area.

Dettagli e cause da accertare

L’allarme è scattato a seguito dell’improvvisa propagazione del fuoco in un vasto accumulo di materiali eterogenei: l’area era satura di rifiuti, tra cui mobilia di vario genere e immondizia, configurando una situazione di degrado ambientale e di potenziale rischio. Le cause che hanno innescato l’incendio restano al momento oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

L’intervento e il supporto tecnico

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco. L’entità del rogo e la tipologia dei materiali coinvolti hanno reso necessario il supporto di un’autobotte per garantire una riserva idrica adeguata alle operazioni di spegnimento. L’azione congiunta dei caschi rossi ha permesso di circoscrivere le fiamme, evitando che potessero propagarsi ulteriormente.

Presenza delle forze dell’ordine

A supporto delle attività di spegnimento e per la gestione della viabilità e della sicurezza nell’area interessata, è stato richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine.