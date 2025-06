Incendio a Casal Velino, fiamme in Via Fontanelle: intervento dei Vigili del Fuoco

Un incendio è divampato nel pomeriggio in Via Fontanelle, a Casal Velino, generando preoccupazione tra i residenti. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un trasformatore elettrico, per poi propagarsi rapidamente a causa della vegetazione secca e del vento caldo.

L’allarme è l’intervento dei vigili del fuoco

L’allarme è scattato poco dopo l’avvistamento del fumo. Sul posto sono intervenute in breve tempo le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, impegnate nelle operazioni di spegnimento.

Necessario anche il supporto dei Carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’evento.

Non si registrano, al momento, danni a persone né abitazioni, ma la situazione resta sotto monitoraggio. Il guasto ha generato disagi alla corrente elettrica in alcune zone.