Incendi boschivi, la Regione rafforza la strategia di tutela: “Salerno la provincia più colpita”

“Salvaguardare le aree verdi e i boschi è una priorità: i territori siano protagonisti di una forte azione di tutela“. Con queste parole l’assessora regionale alla Protezione civile, Fiorella Zabatta, Riforestazione e Biodiversità, ha aperto il saluto alla riunione plenaria sull’antincendio boschivo organizzata dalla Protezione civile della Regione Campania presso l’Auditorium del Centro direzionale, in vista dell’aggiornamento del Piano antincendio boschivo 2026-2028.

Salvaguardare i “polmoni verdi” della Campania

“La doppia delega che il Presidente Roberto Fico ha voluto conferirmi, alla Protezione civile e alla Riforestazione – ha detto l’assessora regionale Fiorella Zabatta – consente di rafforzare il legame tra salvaguardia del patrimonio forestale, lotta agli incendi, ricostituzione del patrimonio boschivo andato perduto e mitigazione del rischio idrogeologico derivante proprio dall’indebolimento dei suoli dovuto ai roghi, dando così pieno senso a una strategia integrata che punta non solo a spegnere gli incendi, ma soprattutto a ridurre la possibilità di frane e dissesti, nonché a proteggere in modo duraturo il nostro patrimonio naturale.

Una forte azione di tutela che consente anche di favorire la tutela della fauna e della biodiversità presenti nei nostri parchi . La salvaguardia delle foreste, dei boschi e dei ‘polmoni verdi’ della Campania non è solo una questione ambientale, ma riguarda la sicurezza dei territori, la mitigazione del rischio idrogeologico, la tutela della salute dei cittadini e la resilienza delle nostre comunità rispetto ai cambiamenti climatici”.

“Consideriamo positiva – ha detto l’assessora Zabatta al debriefing – l’azione di presidio, pattugliamento, contrasto e lotta attiva svolta dalla protezione civile della Regione Campania insieme a tutti i soggetti competenti: solo uniti si contribuisce a salvare le aree verdi. Un grazie agli operatori di tutti gli enti impegnati in questa direzione”.

L’emergenza

“Tuttavia – ha proseguito – i numeri ci impongono un impegno ancora più forte e strutturato. Sono 880 gli incendi boschivi che si sono registrati in Campania nel 2025: il 42,51% rispetto al numero complessivo che tiene conto anche degli incendi non boschivi, pari a 2.070. Un numero molto elevato che si riferisce ai roghi che hanno interessato le aree verdi del territorio regionale. Il dato relativo agli incendi boschivi che hanno interessato la nostra regione dal primo gennaio al 31 dicembre 2025 – ha dichiarato ancora l’assessora regionale alla Protezione civile e alla Riforestazione, Fiorella Zabatta commentando i dati emersi dalle relazioni del Direttore generale della Protezione civile, Italo Giulivo e della dirigente di Settore, Claudia Campobasso – è in linea con la media annua campana del periodo 2016–2025. Nonostante ciò, gli ultimi 4 anni hanno fatto registrare un incremento degli incendi”.

Tra le province più colpite c’è anche Salerno

Le province maggiormente interessate per numero di incendi boschivi sono state, nell’ordine: Salerno dove se ne sono contati 403, Caserta con 164; Avellino con 128; Napoli con 106 e Benevento con 79. Purtroppo notiamo che vi sono Comuni che vengono colpiti in maniera particolare e ricorrente negli anni: Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, con 77 incendi; Mercato San Severino, in provincia di Salerno, con 34 incendi; Giffoni Valle Piana (Sa) con 34 incendi; Castel San Giorgio, nel Salernitano, con 30 incendi. A questo si aggiunge la criticità registrata nel parco Nazionale del Vesuvio con il vasto incendio dell’agosto scorso.

Il piano antincendio

L’attività di contrasto e di lotta attiva agli incendi è stata svolta complessivamente da 2.123 operatori: 1.213 volontari della protezione civile regionale impegnati nel pattugliamento e nelle operazioni di spegnimento, 602 addetti degli Enti delegati, 258 operatori della SMA Campania e 50 unità dei Vigili del Fuoco in convenzione. Sono stati inoltre 128 i Direttori delle Operazioni di Spegnimento impegnati sul territorio.

A queste unità operative di terra si aggiunge l’importante sistema aereo che si avvale, oltre che della flotta composta da 7 elicotteri regionali anche del supporto del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile attraverso il Coau, Centro operativo aereo unificato.