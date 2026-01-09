Il weekend al cinema tra Salerno e provincia: i titoli da non perdere

Con l’arrivo del fine settimana, le sale cinematografiche di Salerno e della sua provincia si preparano ad accogliere il pubblico con un’offerta ricca e variegata, capace di spaziare dai grandi successi internazionali alle pellicole d’autore, senza dimenticare l’animazione per i più piccoli.

I grandi protagonisti in sala

Il titolo che domina gran parte delle programmazioni è indubbiamente Buen Camino. La pellicola è presente in quasi tutte le strutture del territorio, dal Multisala The Space di Salerno al Cine Maximall di Pontecagnano, passando per il Bolivar di Marina di Camerota e il Sala Roma di Nocera Inferiore. La sua capillare distribuzione lo rende il film di punta per chi cerca una serata all’insegna della commedia italiana di qualità.

Per gli amanti dei kolossal e del cinema d’animazione, le opzioni non mancano. Avatar – Fuoco e Cenere, il nuovo capitolo della saga di James Cameron, continua a incantare gli spettatori al The Space Salerno e al Cine Teatro Italia di Eboli. Sul fronte dei più piccoli, il ritorno dei personaggi Disney in Zootropolis 2 e le avventure sottomarine di Spongebob – Un’avventura da Pirati garantiscono divertimento per tutta la famiglia, con proiezioni pomeridiane distribuite tra Salerno, Cava de’ Tirreni e Battipaglia.

Cinema d’autore e thriller

Chi preferisce toni più seri o adrenalinici può orientarsi su titoli come Norimberga, dramma storico di grande impatto con Russell Crowe e Rami Malek, in programma al The Space e in altre sale della provincia come il Teatro Charlot di Pellezzano. Per chi cerca il brivido, spicca invece il thriller Una di famiglia, vietato ai minori di 14 anni, disponibile in diverse fasce orarie serali al The Space e al Cine Maximall.

Un’attenzione particolare va rivolta alle pellicole di nicchia o indipendenti. Il cinema Fatima di Salerno propone titoli come La voce di Hind Rajab e Primavera, mentre al Giffoni Multicinema la scelta cade su opere come La piccola Amélie e Song Sung Blue – Una melodia d’amore, confermando la vocazione del polo giffonese per un cinema internazionale e ricercato.

Gli orari

Programmazione a Salerno città

The Space Cinema (Via A. Bandiera)

Buen Camino : 14.35, 15.25, 16.00, 16.50, 18.30, 18.50, 19.15, 19.45, 20.15, 21.00, 21.45, 22.10, 22.20, 22.40.

: 14.35, 15.25, 16.00, 16.50, 18.30, 18.50, 19.15, 19.45, 20.15, 21.00, 21.45, 22.10, 22.20, 22.40. Avatar – Fuoco e Cenere : 14.25, 16.15, 17.50, 20.35, 21.10.

: 14.25, 16.15, 17.50, 20.35, 21.10. Spongebob – Un’avventura da Pirati : 14.30, 15.05, 17.05, 17.20.

: 14.30, 15.05, 17.05, 17.20. Norimberga : 21.20.

: 21.20. Sirat : 14.35, 18.25, 20.05.

: 14.35, 18.25, 20.05. Una di famiglia (VM14) : 15.45, 22.00.

: 15.45, 22.00. Zootropolis 2 : 14.30, 17.30.

: 14.30, 17.30. No Other Choice: 17.05, 21.30, 22.50.

Cinema Fatima (Via Madonna di Fatima)

La voce di Hind Rajab : 19.30, 22.00.

: 19.30, 22.00. Primavera: 17.30.

Cinema San Demetrio (Via Dalmazia)

Buen Camino: 17.00, 19.30, 22.00.

Programmazione in provincia

CineMaximall (Pontecagnano Faiano)

Buen Camino : 16.30, 18.00, 19.00, 20.30, 21.00, 21.30.

: 16.30, 18.00, 19.00, 20.30, 21.00, 21.30. Spongebob – Un’avventura da Pirati : 16.30, 18.40.

: 16.30, 18.40. Una di famiglia (VM14): 18.15, 21.00.

Cine Teatro Italia (Eboli)

Buen Camino : 17.30, 19.45, 22.00.

: 17.30, 19.45, 22.00. Spongebob – Un’avventura da Pirati : 17.30.

: 17.30. Avatar – Fuoco e Cenere : 21.00.

: 21.00. Norimberga: 21.00.

Multisala Alambra (Cava de’ Tirreni)

Buen Camino : 19.30, 21.30.

: 19.30, 21.30. Spongebob – Un’avventura da Pirati: 17.30.

Sala Roma (Nocera Inferiore)

Buen Camino: 18.30, 20.30, 22.30.

Giffoni Multicinema (Giffoni Valle Piana)

Buen Camino : 19.00, 21.00.

: 19.00, 21.00. La piccola Amélie : 17.00.

: 17.00. Song Sung Blue: 19.00, 21.20.

Cinema Adriano (Sala Consilina)

La famiglia Halloween : 17.00.

: 17.00. Norimberga : 19.00.

: 19.00. Buen Camino: 21.30.

Cineteatro De Bernardinis (Vallo della Lucania)

Spongebob (10 e 11 gennaio): 17:00

(10 e 11 gennaio): 17:00 Norimberga : 19:00

: 19:00 Avatar – Fuoco e cenere: 21:00

Cineteatro Eduardo De Filippo (Agropoli)