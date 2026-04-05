Il mistero della Risurrezione: perché la Pasqua è il cuore pulsante della storia e della fede

La Pasqua non rappresenta una semplice data sul calendario liturgico, né una celebrazione tra le tante. Essa si configura come la “Solennità delle Solennità”, il fulcro attorno al quale ruota non solo l’anno cristiano, ma l’intera vicenda umana. In questo evento, che la Chiesa definisce il centro della storia, la vittoria della vita sulla morte diventa il paradigma di una speranza che non tramonta, trasformando il sacrificio in gloria e il passaggio in eterna comunione.

Il vertice della vita della Chiesa e il mistero del tempo

La liturgia cristiana riconosce nella Risurrezione di Cristo il punto più alto della propria esistenza. Se ogni domenica è una “piccola Pasqua”, la celebrazione annuale ne costituisce la sorgente inesauribile. Non è un caso che tutta la preparazione quaresimale e l’intensità della Settimana Santa convergano verso la Notte del Sabato, in quel Triduo Pasquale che è un unico, grande atto d’amore.

La Pasqua non è un ricordo del passato, ma un evento perennemente attuale che irrompe nel presente. Come riportato nel magistero e nelle riflessioni teologiche più profonde, “la Pasqua è il centro della storia della salvezza”, poiché è in questo momento che il disegno divino trova il suo compimento definitivo. Il tempo smette di essere un cerchio che si chiude su se stesso e diventa un cammino orientato verso l’eternità.

Dal passaggio dell’antica alleanza alla vita nuova

Le radici della Pasqua affondano nel concetto di “passaggio” (Pesach). Se per il popolo d’Israele questo significava la liberazione dalla schiavitù d’Egitto attraverso il Mar Rosso, per il cristiano il significato si eleva verso una libertà spirituale. È il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia.

Questo dinamismo non è solo un concetto astratto, ma una realtà che investe la Chiesa intera, definita come il Corpo Mistico di Cristo. La nascita della Chiesa stessa è indissolubilmente legata al sepolcro vuoto: è lì che la comunità dei credenti trova la sua ragion d’essere e la forza per la sua missione evangelizzatrice.

La testimonianza della fede: il coraggio della verità

Affrontare il tema della Pasqua significa anche confrontarsi con l’identità profonda di Gesù Cristo. Non un semplice profeta o un maestro di morale, ma il Figlio prediletto che accetta la croce per amore. In questo contesto, la Chiesa difende con vigore la consapevolezza filiale di Cristo, rispondendo a chi ne mette in dubbio la divinità.

Le fonti teologiche sottolineano l’importanza di questo annuncio: “Se anche nessuno vivesse la verità, essa resta la verità. Bisogna averlo questo coraggio della verità”. È proprio questa certezza che permette alla fede di non restare confinata nelle periferie dell’esistenza, ma di occuparne il centro, diventando un “virgulto promettente” capace di rinnovare il mondo.

Un messaggio di speranza per l’umanità

In un’epoca spesso segnata da incertezze e “rami rinsecchiti”, la Pasqua propone una visione di vita radicalmente diversa. Essa invita a guardare oltre il Venerdì Santo, oltre il dolore e la fine, per scorgere la luce del mattino di Pasqua.

Celebrare questa solennità significa, in ultima analisi, riconoscere che il male non ha l’ultima parola. La vittoria di Cristo è la garanzia che ogni sofferenza può essere trasfigurata e che la vita, nel suo vertice più alto, è un dono destinato a non finire mai.