Il fotovoltaico per valorizzare i terreni inutilizzati. Un’opportunità anche nel Cilento

L’Italia è chiamata ad aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di circa 40 GW entro il 2030, principalmente attraverso l’installazione di impianti solari ed eolici. Questo è essenziale per contrastare il cambiamento climatico e per il piano di transizione energetica del Paese.

E-Way cerca terreni per iniziative fotovoltaiche

E-Way Finance S.p.A., la più grande piattaforma italiana di sviluppo, progettazione e costruzione di iniziative eoliche e solari, sta contribuendo a questo obiettivo. Per questo la società cerca industriali o agricoli da acquistare o acquisire in locazione, con diritto di superficie pluriennale, per l’installazione di iniziative fotovoltaiche.

Per gli impianti fotovoltaici, sono necessari terreni agricoli di almeno 10 ettari, ma anche terreni agricoli distanti non oltre 500 metri da terreni industriali e terreni industriali, a partire da 1 ettaro.

L’importanza degli impianti

L’installazione di questi impianti non solo contribuirà alla produzione di energia pulita, ma anche all’incremento del valore economico di un terreno inutilizzato, dando loro una nuova vita. In particolare, i terreni agricoli potrebbero integrare la produzione di energia fotovoltaica con l’attività agricola e/o pastorale.

E-Way vuole coinvolgere i proprietari terrieri locali per realizzare un percorso virtuoso comune tra la filiera energetica e il settore agricolo.

Chi è interessato a generare valore dai propri terreni può inviare una email all’indirizzo info@ewayfinance.it