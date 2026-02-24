Il fascino cilentano trionfa a San Giorgio a Cremano: Angela Pino in finale per Miss Mondo

Il prestigioso percorso verso la corona di Miss Mondo Italia vede protagonista il Cilento. Angela Pino, 17 anni, originaria di Vallo della Lucania, ha ufficialmente conquistato l’accesso alla Finale Regionale della Campania e Basilicata. La giovane studentessa si è distinta durante la selezione tenutasi nella suggestiva cornice della Fonderia Righetti di Villa Bruno, storico complesso settecentesco situato a San Giorgio a Cremano.

L’evento è stato curato dalla Armando Fusco Productions, esclusivista del concorso per le due regioni.

Profilo di una promessa: tra studi scientifici e il sogno del cinema

Angela Pino incarna i tratti della bellezza mediterranea: alta 1.70 metri, con occhi e capelli castani, la diciassettenne concilia gli impegni scolastici con una chiara determinazione professionale. Attualmente frequenta il quarto anno presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Vallo della Lucania e dedica il suo tempo libero allo sport, allenandosi nella palestra materna, e alla sua passione per i viaggi e le sfilate.

Tuttavia, le sue aspirazioni superano le passerelle. Il vero sogno nel cassetto di Angela è quello di affermarsi nel mondo della cinematografia. Per trasformare questa ambizione in realtà, la giovane sta già frequentando corsi di recitazione a Salerno, investendo sulla propria formazione tecnica per diventare una brava attrice.

Beauty with a Purpose: la bellezza al servizio del sociale

La manifestazione non è stata esclusivamente una celebrazione dell’estetica, ma ha pienamente rispecchiato la missione globale di Miss Mondo: “Beauty with a Purpose” (Bellezza con uno Scopo). L’evento, patrocinato dal Comune di San Giorgio a Cremano, è stato infatti dedicato ad “Autismo Campania”, associazione benefica presieduta da Salvatore Cimmino. L’obiettivo della serata è stato quello di contribuire concretamente al sostegno dei progetti della Onlus, legando il glamour all’impegno sociale.

La conduzione della serata è stata affidata all’attore e regista Fabio Brescia, coadiuvato da Chiara Cernicchiara, mentre la direzione artistica e le coreografie sono state curate da Cinzia Imparato, direttrice del concorso.