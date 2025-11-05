Il Faro di Capo Palinuro apre al pubblico per la prima volta in 155 anni: le immagini

Un’occasione unica per scoprire uno dei simboli più affascinanti del Cilento e godere di un panorama mozzafiato

A cura di Maria Emilia Cobucci

È il faro con la luce più alta sul livello del mare in tutta Italia. Costruito nel 1870, il Faro di Capo Palinuro è uno dei simboli più riconoscibili della rinomata località turistica cilentana.

Nella mattinata di ieri, per la prima volta dalla sua accensione, il faro è stato aperto al pubblico, offrendo ai visitatori un’occasione unica per ammirarne da vicino la struttura e il panorama mozzafiato che lo circonda.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Napoli e l’amministrazione comunale di Centola.

“Siamo lieti di annunciare questa iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale in stretta sinergia con il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Napoli,” ha dichiarato l’assessore al Commercio Davide Aprea. “È un evento di grande rilevanza, perché apre per la prima volta, in 155 anni di storia, le porte del Faro di Capo Palinuro. Questo è un luogo al quale siamo particolarmente legati e che, nei prossimi anni, vorremmo inserire a pieno titolo nell’offerta turistica del comune di Centola. Alla bellezza del faro si aggiunge il panorama straordinario che si può ammirare da Capo Palinuro.”

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Truffa telefonica

Futani, truffe al telefono: il Comune avverte i cittadini

Sono aumentate sul territorio comunale di Futani le truffe telefoniche da parte…

Francesco Pio De Feo

La Gelbison riporta a casa un pezzo pregiato: Ufficiale l’ingaggio di Francesco Pio De Feo

Il club cilentano ha messo a segno un colpo importante, ufficializzando il…

Lavori Asfalto

Riqualificazione urbana a Eboli: al via i lavori su Via del Grano e Via Piante Cesareo

Avviato a Eboli l’intervento di riqualificazione urbana su Via del Grano e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79