Il Faro di Capo Palinuro apre al pubblico per la prima volta in 155 anni: le immagini

È il faro con la luce più alta sul livello del mare in tutta Italia. Costruito nel 1870, il Faro di Capo Palinuro è uno dei simboli più riconoscibili della rinomata località turistica cilentana.

Nella mattinata di ieri, per la prima volta dalla sua accensione, il faro è stato aperto al pubblico, offrendo ai visitatori un’occasione unica per ammirarne da vicino la struttura e il panorama mozzafiato che lo circonda.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra il Comando Zona dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi di Napoli e l’amministrazione comunale di Centola.