Il Club Napoli Agropoli celebra la vittoria del terzo scudetto del Napoli

Il Club Napoli Agropoli intitolato a Diego Armando Maradona, è pronto a festeggiare la vittoria del terzo scudetto del Napoli, con un evento organizzato per venerdì 12 maggio. L’iniziativa è in preparazione da settimane durante le quali gli organizzatori hanno addobbato le vie principali della città con nastri bianchi e azzurri.

Raduno sul lungomare e spettacolo coreografico

Il programma dei festeggiamenti prevede il raduno alle ore 19 sul lungomare di Agropoli, dove i tifosi potranno incontrarsi per festeggiare insieme. L’evento continuerà con uno spettacolo coreografico che si protrarrà fino alle ore 21.

Corteo a piedi e festa in centro storico

Dopo lo spettacolo, ci sarà un corteo a piedi fino in Piazza Vittorio Veneto, dove i festeggiamenti proseguiranno con un dj set, video musicali e il taglio della torta per celebrare il successo del Napoli.

Le polemiche dei giorni scorsi

Nei giorni scorsi non sono mancate polemiche per l’iniziativa, in particolare per gli addobbi posizionati in città. Tifosi di altre squadre hanno espresso non poco malcontento per la scelta. Con l’aritmetica vittoria dello scudetto da parte della squadra partenopea, però, tutte i malumori sono stati cancellati, grazie anche al bel gesto compiuto proprio dal Club Napoli Agropoli: durante i festeggiamenti un’insegna di un rivenditore della Salernitana era stata danneggiata; i tifosi azzurri hanno provveduto a riacquistarla a spese proprie, sottolineando la necessità di festeggiare il trofeo in maniera sana, con sportività e senza polemiche.