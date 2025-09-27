Il Cilento torna protagonista su Linea Verde: “Fiera della Frecagnola” e non solo

lI Cilento torna dinuovo protagonista sulle reti Rai. Questa volta in una nuova puntata di “Linea Verde , il programma di Rai 1 condotto da Peppone Calabrese, Margherita Granbassi e la new entry Fabio Gallo, che da oltre quarant’anni racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico ed agroalimentare.

Puntata dedicata al Cilento

Focus della puntata sarà sulla millenaria “Fiera della Frecagnola”, che si è svolta quest’anno dal 10 al 14 settembre. Nei giorni scorsi le telecamere della Rai hanno fatto tappa proprio a Cannalonga per parlare di questa antica manifestazione, ma non solo; dal Cilento interno alla costa i conduttori sono andati alla scoperta anche di altre località cilentane, come Moio della Civitella e Casal Velino, visitando diverse aziende locali.

La messa in onda della puntata è prevista per domenica 28 settembre come sempre a partire dalle ore 12.20 su Rai 1 e su Rai Play.