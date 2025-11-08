Il Buccino frena la Battipagliese. Finisce 2 a 2

La gara si decide tutta nei primi 45 minuti

A cura di Comunicato Stampa

Nell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese, impegnata al “Nino Iorlano” di Lioni, impatta 2 a 2 con il Buccino.

Succede tutto nel primo tempo dove le due squadre si danno battaglia per poi scomparire letteralmente nella ripresa.

Il match

Dopo 3’ ci prova Perlingieri dalla distanza che rientra sul sinistro ma calcia alto. Al 5’ passa la Battipagliese: Spagnuolo viene atterrato in area di rigore e Ripa trasforma dagli undici metri. Il capitano della Battipagliese timbra il decimo centro stagionale. Sulle ali dell’entusiasmo le zebrette spingono e colpiscono la traversa con Spagnuolo con una conclusione di sinistro dalla distanza.

Al 16’ pari del Buccino: Olmos atterra Sorrentino. Dal dischetto l’ex Trimarco spiazza Trapani. Reazione veemente della Battipagliese che ritorna avanti al 21’: colpo di testa di Ripa, respinge Pellecchia e tap in vincente di Nuvoli da due passi. Alla mezz’ora sfonda Losasso sulla sinistra, cross al centro e intervento di Ripa con l’esterno: palla alta.

Al 39’ nuovo pari del Buccino: diagonale imprendibile di Trimarco.

Al 41’ ci prova ancora Perlingieri dalla distanza con Trapani che in tuffo devia in calcio d’angolo. Nell’ultimo minuto di recupero il direttore di gara annulla un gol alla Battipagliese con Nuvoli su azione d’angolo per fallo di Cuomo. 

La ripresa è opaca. L’unica azione degna di nota è una conclusione ravvicinata di Catalano al 21’ che termina al lato.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Migranti

Agropoli, migranti a ampio: dura presa di posizione della Lega

Il partito annuncia: “pronti ad attivarci”

Nuova RSA pubblica a Roccadaspide: un progetto innovativo. Comune al lavoro per i servizi

Partiti i lavori per realizzare un nuovo parcheggio a servizio della RSA.…

Carabinieri

Castellabate, svaligiata un’abitazione: ladri portano via soldi e oggetti preziosi

Non si arresta l’ondata di furti nel territorio cilentano

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79