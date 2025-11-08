Il Buccino frena la Battipagliese. Finisce 2 a 2

Nell’undicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese, impegnata al “Nino Iorlano” di Lioni, impatta 2 a 2 con il Buccino.
Succede tutto nel primo tempo dove le due squadre si danno battaglia per poi scomparire letteralmente nella ripresa.
Il match
Dopo 3’ ci prova Perlingieri dalla distanza che rientra sul sinistro ma calcia alto. Al 5’ passa la Battipagliese: Spagnuolo viene atterrato in area di rigore e Ripa trasforma dagli undici metri. Il capitano della Battipagliese timbra il decimo centro stagionale. Sulle ali dell’entusiasmo le zebrette spingono e colpiscono la traversa con Spagnuolo con una conclusione di sinistro dalla distanza.
Al 16’ pari del Buccino: Olmos atterra Sorrentino. Dal dischetto l’ex Trimarco spiazza Trapani. Reazione veemente della Battipagliese che ritorna avanti al 21’: colpo di testa di Ripa, respinge Pellecchia e tap in vincente di Nuvoli da due passi. Alla mezz’ora sfonda Losasso sulla sinistra, cross al centro e intervento di Ripa con l’esterno: palla alta.
Al 39’ nuovo pari del Buccino: diagonale imprendibile di Trimarco.
Al 41’ ci prova ancora Perlingieri dalla distanza con Trapani che in tuffo devia in calcio d’angolo. Nell’ultimo minuto di recupero il direttore di gara annulla un gol alla Battipagliese con Nuvoli su azione d’angolo per fallo di Cuomo.
La ripresa è opaca. L’unica azione degna di nota è una conclusione ravvicinata di Catalano al 21’ che termina al lato.