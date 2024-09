I droni del Gopi-Anpas di Caggiano supporteranno vigili del fuoco e polizia giudiziaria

I droni della Pubblica Assistenza ANPAS “GOPI – Protezione Civile ODV” di Caggiano sono stati equiparati ad aeromobili di Stato. L’importante riconoscimento è arrivato da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari.

Il riconoscimento

Tale riconoscimento, consente in caso di richiesta e necessità, da parte degli Enti preposti al soccorso tecnico urgente come Vigili del Fuoco o di Polizia Giudiziaria, di impiegare i droni in dotazione alla Protezione Civile di Caggiano, ed essere operativi unitamente e come gli altri velivoli di Stato.

I droni stanno diventando uno strumento fondamentale per la Protezione Civile, offrendo nuove possibilità di intervento rapido e sicuro in situazioni di emergenza. Questi veicoli aerei senza pilota, comunemente chiamati UAS (Unmanned Aircraft System), possono essere utilizzati in vari scenari per garantire la sicurezza e la gestione delle crisi in modo più efficiente, riducendo i rischi per il personale.

Le attività

Esempi di impiego dei droni in attività di Protezione Civile sono: Monitoraggio e Ricognizione, Ricerca e Salvataggio, Mappatura e Valutazione dei Danni, Antincendio Boschivo, etc. I droni insieme ai volontari piloti della Protezione Civile di Caggiano sono già stati impiegati in attività di ricerca e soccorso, attività di antincendio boschivo nonché rilievo del danno.

Nel mese di ottobre sarà organizzato nel Vallo di Diano un corso teorico e pratico, aperto a tutti, per diventare piloti di droni con il conseguimento del patentino rilasciato da EASA (European Union Aviation Safety Agency) e ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile).