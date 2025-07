Grave incidente sulla A2 nella galleria Tanagro: muore un uomo di Buonabitacolo

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, all’interno della galleria Tanagro, nel tratto compreso tra Sicignano e Petina, in direzione sud.

L’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Panda si è violentemente scontrata con un mezzo pesante per cause ancora in corso di accertamento. A perdere la vita è stato il conducente dell’utilitaria, un uomo originario di Buonabitacolo di 40 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto all’ospedale “Luigi Curto” di Polla, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

È rimasto invece quasi illeso il conducente del camion, che non ha riportato ferite gravi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale Anas per la gestione del traffico e i rilievi del caso. La circolazione lungo la carreggiata sud ha subito rallentamenti e disagi per diverse ore.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.