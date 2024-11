Grave incidente sul lavoro a Montecorvino Pugliano: operaio incastrato in un macchinario

Un incidente si è consumato all’interno di un’azienda metalmeccanica di Montecorvino Pugliano. Un operaio di 61 anni, è rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato in un macchinario in movimento.

L’incidente si è verificato ieri pomeriggio presso uno stabilimento specializzato nella produzione di infissi metallici. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, mentre svolgeva le sue mansioni, sarebbe stato trascinato da un braccio meccanico utilizzato per lo spostamento di materiali pesanti. Le cause esatte dell’incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.

Soccorso e ricovero d’urgenza

I colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari del Vopi, che hanno provveduto a stabilizzare l’uomo e a trasportarlo in codice rosso presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Qui, l’operaio è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate. Le sue condizioni restano critiche e la prognosi è riservata.

I carabinieri della locale stazione di Montecorvino Pugliano e della Compagnia di Battipaglia stanno indagando sull’accaduto per accertare l’accaduto.