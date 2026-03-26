Grave incidente nel porto di Policastro Bussentino: 50enne ferito gravemente, trasferito a Napoli

Un grave incidente è avvenuto nella mattinata odierna nel porto di Policastro Bussentino, frazione costiera del comune di Santa Marina.

I fatti

A rimanere seriamente ferito è stato un 50enne, originario della provincia di Salerno, mentre svolgeva dei piccoli lavori di manutenzione sulla barca di sua proprietà. Il malcapitato, in maniera accidentale, si è ferito gravemente un braccio ed ha perso molto sangue. La presenza, sul posto, di alcune persone ha congiurato il peggio. Il malcapitato è stato infatti trasferito nell’immediato presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri, in codice rosso.

50enne trasferito a Napoli

Una ferita profonda che ha fatto propendere i i medici del nosocomio del Golfo di Policastro a disporre il trasferimento, in ambulanza, presso l’ospedale Policlinico di Napoli. Intanto sono partite le indagini da parte del personale dell’ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, agli ordini della Tenente di Vascello Samantha Losito, per piena chiarezza su quanto avvenuto.