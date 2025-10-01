Grave incidente a Montena a Salerno: auto in un burrone, uomo estratto in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, in zona Montena di Giovi, nel territorio del comune di Salerno. L’allarme è scattato in modo automatico grazie a un sistema di localizzazione satellitare.

La segnalazione è giunta dal GPS dell’automobile coinvolta, direttamente collegato al servizio di assistenza della compagnia assicurativa del veicolo. Tale sistema ha permesso di individuare immediatamente la posizione precisa del sinistro, un elemento cruciale vista la natura impervia del luogo. Il 118 ha prontamente ricevuto e inoltrato la localizzazione alle squadre di soccorso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti i soccorsi con la prima partenza della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Salerno. Le operazioni di recupero si sono rivelate complesse a causa della caduta del veicolo in un burrone.

Per l’estrazione è stato necessario l’impiego del mezzo aereo dei Vigili del Fuoco, l’elicottero denominato “Drago”, che ha effettuato la manovra di verricellaggio. L’azione tempestiva e specializzata delle squadre ha consentito di raggiungere e mettere in sicurezza la persona rimasta coinvolta nell’incidente.

Uomo estratto e trasportato in ospedale

Il bilancio dell’operazione di salvataggio ha riguardato il recupero di un uomo, classe 1974, che al momento dell’estrazione è stato classificato con codice rosso, indicando la gravità delle sue condizioni cliniche.

Dopo essere stato verricellato e rilasciato in una zona accessibile, il ferito è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del 118. A seguito dell’interfacciamento tra i Vigili del Fuoco e l’emergenza medica, l’uomo è stato imbarellato e sottoposto a una prima valutazione da parte del medico presente sul posto, prima di essere trasportato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie. Le dinamiche esatte che hanno portato il veicolo a finire nel burrone sono al vaglio delle autorità competenti.