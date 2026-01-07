Giungano, inaugurata la nuova sede dell’asilo nido: struttura all’avanguardia e spazi funzionali

La nuova sede dell’Asilo Nido “Il Calore delle Coccole” di Giungano, inaugurata questa mattina in località San Giuseppe, potrà accogliere ben cinquanta bambini, venti in più rispetto alla vecchia struttura. Alla cerimonia del taglio del nastro, grande entusiasmo è stato espresso dal Sindaco, Giuseppe Orlotti accompagnato dall’Amministrazione Comunale e da tanti amministratori del territorio. Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco, Franco Russomando e dall’Assessore, Delegata ai Servizi Sociali, Teresa Paola Marrone.

L’attivazione del servizio

Il servizio di asilo nido è stato attivato dall’Ambito S07 del Piano di Zona, presieduto dal sindaco di Roccadaspide, ente capofila dell’Ambito, Gabriele Iuliano che, durante la cerimonia inaugurale, ha sottolineato la sinergia produttiva con cui l’ambito riesce a lavorare per il bene dei territori. Presenti anche la Responsabile dell’Ufficio di Piano, dott.ssa Lucia Palumbo e il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, presidente dell’Unione dei Comuni Alto Cilento.

“Gli spazi di questa struttura d’avanguardia sono pensati per essere funzionali da un punto di vista pedagogico. Abbiamo una libreria pensata per i più piccoli e per i loro genitori che possono scegliere un libro, portarlo a casa, leggerlo con calma e poi restituirlo, questo per favorire la cultura” ha fatto sapere la Coordinatrice del Micronido, dott.ssa Adriana Sansevieri. Ad accogliere i piccoli, nell’atrio della struttura, l’installazione dell’albero della vita, fatto di radici, foglie e frutti che simboleggia i bambini e le persone, in generale, nelle loro meravigliose diversità.