Giovanni Paolo Marandino, portabandiera della Campania al Campionato Nazionale Baby della Federazione Italiana Golf

Unico rappresentante della Campania e tra i pochissimi provenienti dal Sud Italia, Giovanni Paolo Marandino, 12 anni– giovane talento del Golf Club Salerno – ha partecipato al Campionato Nazionale Baby della Federazione Nazionale Golf, con oltre 90 iscritti, disputato sul prestigioso e tecnico campo di Asiago, situato in alta quota sull’Altopiano vicentino, noto per la sua complessità: saliscendi continui, fairway ondulati e buche tecniche che mettono alla prova anche i giocatori più esperti. Alla sua prima esperienza su quel tracciato di montagna, Marandino ha affrontato la competizione con passione, grinta e una sorprendente maturità sportiva, riuscendo a piazzarsi in posizione utile per la classifica nazionale.

Il risultato

Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto considerando le sfide fisiche che ancora oggi deve affrontare a causa della sua nascita prematura, in un contesto altamente competitivo e dominato da atleti più strutturati fisicamente.

Il suo percorso, chiuso con +11 e +12, è stato apprezzato da tecnici e osservatori per l’eccellenza dello swing e l’intelligenza tattica in campo.

La sua resilienza anche dopo qualche errore ha conquistato tutti, caparbiamente ha insistito per portare a casa comunque un risultato accettabile.

Giovanni Paolo

Nei prossimi mesi, Giovanni Paolo, sempre guidato dal suo maestro Pasquale Schiavone, continuerà a gareggiare nei principali appuntamenti giovanili in tutta Italia, con l’obiettivo di scalare il ranking nazionale di categoria e consolidare la sua crescita sportiva con determinazione e costanza per il raggiungimento del Brevetto giovanile.

Intanto, per lui si apre una nuova importante sfida: la qualificazione al Venice Open, il torneo internazionale in programma ad agosto che riunirà oltre 400 giovani golfisti provenienti da tutto il mondo.

Il traguardo

Un traguardo che premia non solo il talento, ma anche il lavoro quotidiano e la passione autentica di un ragazzo che rappresenta con orgoglio la Campania e il Golf Club Salerno sui green italiani e internazionali.

Nonostante la giovane età, Marandino vanta già una solida esperienza internazionale, avendo già giocato su campi di rilievo a Dubai, Abu Dhabi, Malaga, Gibilterra e in Andalusia.

Un percorso che dimostra non solo il suo talento, ma anche la capacità di confrontarsi con i migliori in contesti di alto profilo.