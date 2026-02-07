Gestione cinghiali nel Parco del Cilento: al via la long list per la filiera della carne selvatica

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha avviato le procedure per la costituzione di una “long list” di operatori economici interessati all’acquisizione di capi di ungulati selvatici, nello specifico cinghiali. L’iniziativa nasce dall’esigenza di gestire in modo sostenibile i risultati delle attività di controllo selettivo e contenimento numerico attuate all’interno dell’area protetta.

Un modello di economia circolare e sostenibile

L’obiettivo dell’Ente Parco non è solo il semplice smaltimento delle carcasse, ma la promozione di un nuovo modello di gestione che coniughi la tutela degli ecosistemi con lo sviluppo di una filiera gastronomica locale.

Attraverso questo avviso, si punta a valorizzare la carne di selvaggina come prodotto locale, etico e tracciato, garantendo al contempo i massimi standard di sicurezza igienico-sanitaria in linea con le recenti linee guida nazionali e regionali.

Dettagli del servizio e requisiti per gli operatori

Il servizio richiesto agli operatori economici — titolari di Centri di Lavorazione Selvaggina o con essi convenzionati — prevede il ritiro e il trasporto dei capi abbattuti.

I capi dovranno essere prelevati presso i Centri di Raccolta situati a Cuccaro Vetere, Felitto, Morigerati e Roscigno; il trasferimento presso centri di lavorazione autorizzati sarà a totale carico e rischio dell’operatore, che dovrà utilizzare mezzi idonei e conformi alle normative vigenti. Gli iscritti alla lista dovranno riconoscere alle Associazioni di Selecontrollori che gestiscono i centri un rimborso in euro per chilogrammo, basato sul peso dei capi eviscerati.

Per poter partecipare, i soggetti interessati devono possedere l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerenti, l’assenza di cause di esclusione dalla Pubblica Amministrazione e la disponibilità di autoveicoli autorizzati al trasporto alimentare.

Modalità di partecipazione

La manifestazione di interesse, completa di tutta la documentazione necessaria (Modelli A, B, C e D), deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo parco.cilentoedianoealburni@pec.it entro le ore 12:00 del 9 marzo 2026 ma la richiesta di iscrizione rimarrà sempre aperta, salvo sospensioni dovute a un eventuale eccesso di domande rispetto ai capi disponibili.