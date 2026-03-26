Serie C - Serie D

Gelbison: i giovani talenti rossoblù convocati nella Rappresentativa Under 19

La Gelbison si colora d'azzurro, ecco i convocati

Antonio Pagano
Pallone da calcio

Tanta soddisfazione in casa Gelbison per la convocazione nella Rappresentativa Girone I dei giovani talenti rossoblù.

Ecco i convocati

Vincenzo Vaccaro e Arcangelo Stoia in vista della Juniores Cup 2025, ma non solo, anche Giovanni Fontanella, Alessandro Martellone e Francesco Orrico hanno ricevuto  la convocazione con la Rappresentativa Regionale Under 19 in occasione del Torneo delle Regioni.

Il commento

“Un sentito ringraziamento va al responsabile della Juniores Antonio Martellone, ai mister Andrea Ferri e Giovanni Piemonte, e a tutto lo staff per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni. Complimenti ragazzi e in bocca al lupo a tutti”, ha aggiunto il club in una nota ufficiale.

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