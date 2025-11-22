Futsal: Sporting Sala Consilina prima in classifica, vince anche la Feldi Eboli

Si è scesi sul parquet tutti al venerdì nella Serie A di futsal. per il nono turno di campionato, eccezion fatta per la Sandro Abate che non ha disputato la sua gara contro i piemontesi della L84 a seguito dell’improvvisa scomparsa del Vice Presidente Melillo Jean Philippe della Società irpina. Sei gare in campo, quindi, che hanno premiato Sporting e Feldi.

In testa lo Sporting Sala Consilina

Vittoria larga in trasferta per lo Sporting Sala Consilina che si prende la vetta della classifica alla pari della Meta Catania, che ha osservato il suo turno di riposo come già fatto dai salesi.

Termina 4-9 in terra ligure con il primo tempo che ha visto avanti di 6 reti gli ospiti grazie alle marcature di Arillo, tripletta con marcature al 7′ al 12′ e al 18′, Mello Rossi, a segno al 13′, e la doppietta di Rossetti in rete al 18′ e al 19′.

Nella ripresa il break locale di Ricci con il 7-1 di Baroni ed il 7-2 di Ortisi. Nel finale accorciano le distanze ancora Murillo e Baklanov ma Diaz e Rossetti chiudono la sfida sul definitivo 4-9 che manda lo Sporting a quota 19 punti alla pari dei bi-campioni d’Italia del Catania.

Vince anche la Feldi Eboli

Bene anche la Feldi Eboli che al PalaSele regola 5-1 Pomezia. Il match però vede l’equilibrio durare nel primo tempo con le formazioni che tornano negli spogliatoi sullo 0-0. Nella ripresa il vantaggio dei padroni di casa arriva al 4′ con Lavrendi mentre Lara pareggi i conti al 10′. Poi la Feldi mentte la freccia portandosi ancora avanti con Calderolli la 12′ ed allungano con Venâncio, doppietta, e Selucio negli ultimi 7 giri di lancetta per il conclusivo 5-1 che porta la Feldi a 18 punti, al terzo posto a -1 dalla coppia di testa. La Serie A di futsal torna ora in campo nel prossimo week-end per la sua decima giornata.