Furto in un negozio cinese a Salerno, denunciato straniero

Nel pomeriggio di sabato 4 ottobre 2025, la Polizia di Stato, con equipaggi della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Salerno, diretti dal Vice Questore della Polizia di Stato Lara Cianciulli, è intervenuta presso un noto esercizio commerciale della città, a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112 che segnalava un furto in atto.

Furto in negozio, l’attività della Polizia

L’intervento, riconducibile ai servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno e finalizzati al contrasto dei fenomeni predatori, ha consentito di denunciare in stato di libertà un cittadino rumeno di 56 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per il reato di furto aggravato in concorso.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno identificato il titolare dell’esercizio, un cittadino cinese di 41 anni, il quale ha riferito di aver notato due individui aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del reparto cosmetici.

Indagini e denuncia

Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno, il titolare si è accorto che i due stavano occultando diversi prodotti all’interno di uno zaino. Alla vista del proprietario, uno dei due si è dato alla fuga portando con sé la refurtiva, mentre il secondo è stato bloccato prontamente dagli operatori intervenuti sul posto.

Proseguono le indagini finalizzate all’identificazione del secondo autore del furto, che è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo degli agenti