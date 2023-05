Furto e danneggiamento alla ASD Labartè ad Eboli

È successo probabilmente la notte scorsa è solo questa mattina la titolare della scuola di danza, Rosangela Conforti, ha fatto l’amara scoperta. Danni ingenti per la vetrina d’accesso mandata in frantumi e qualche piccolo oggetto trafugato.

Rabbia e sgomento

Oltre il danno resta l’indignazione e la rabbia per la scarsa sicurezza che si vive in città e per la mancanza di controlli.

Lo sfogo social

La maestra Rosangela Conforti è molto dispiaciuta e affida il suo sfogo ai canali social e quelli di messaggistica istantanea.

“Cosa si aspettavano di trovare in una scuola di danza frequentata da ragazzini – dice in un video pubblicato su Facebook -. Hanno devastato la vetrata di ingresso e non posso non pensare che qualcuno abbia visto e sentito mentre tutto ciò accadeva”.

L’appello

La maestra Rosangela si rivolge a chi ha visto e sentito e non ha allertato le forze dell’ordine.

“Essere cittadini attivi ci restituisce amor proprio e dignità. I danni materiali si risolvono, la vetrata si ricompra e un fabbro la sostituisce immediatamente ma resta la rabbia di non poter contare sulla collaborazione dei miei concittadini, di chi ha visto e non ha detto niente. Bastava una chiamata anonima alle forze dell’ordine”.

Formalizzata la denuncia presso la caserma dei carabinieri di via Carlo Alberto Dalla Chiesa di Eboli, alla maestra Rosangela è arrivata la solidarietà e vicinanza espressa dai colleghi sportivi e sa tantissimi amici che la apprezzano e la supportano.