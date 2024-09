Furto in una villa a Sant’Arsenio. I malviventi sono entrati in azione nella serata di ieri. Dopo essere riusciti a manomettere l’allarme sono entrati nell’ abitazione e sono riusciti a portare via diversi oggetti preziosi, agendo indisturbati essendo disattivato il sistema di sicurezza.

Indagini in corso

Dopo la scoperta di quanto accaduto i proprietari hanno subito dato l’allarme.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Sant’Arsenio che hanno avviato gli accertamenti del caso.