Furti e tentativi di truffa nel Vallo di Diano: tre episodi tra Polla, Padula e San Rufo

Un fine settimana movimentato nel Vallo di Diano, dove si sono registrati tre episodi tra furti e raggiri ai danni dei cittadini.

Ladri in azione a Polla

A Polla, nella serata di ieri, alcuni ladri sono riusciti a introdursi in un’abitazione, portando via oggetti preziosi e denaro. L’azione criminale è stata interrotta dall’arrivo improvviso del proprietario di casa, che ha messo in fuga i malviventi, impedendo che la razzia proseguisse.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Polla, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del furto.

Un altro episodio si è verificato a Padula, nell’area adiacente alla pista ciclabile, solitamente frequentata da famiglie e sportivi. Una donna aveva lasciato l’auto parcheggiata per pochi minuti e, al suo ritorno, ha trovato la portiera forzata. I ladri erano riusciti a introdursi nel veicolo e a sottrarre la borsa che la proprietaria aveva lasciato all’interno.

Nel bottino, documenti personali e carte di pagamento. La vittima ha immediatamente allertato i Carabinieri della Stazione di Padula, che hanno avviato gli accertamenti del caso.

Truffa a San Rufo

Il terzo episodio è avvenuto a San Rufo, dove un’anziana di 89 anni è stata presa di mira da un truffatore. La donna ha ricevuto la classica telefonata del falso appartenente alle forze dell’ordine: il malvivente le ha raccontato che un suo parente era stato arrestato e che serviva denaro per “aiutarlo”.

Poco dopo, un complice si è presentato alla porta dell’anziana. In un primo momento la donna, preoccupata, gli ha aperto, ma poi ha avuto dei ripensamenti intuendo la possibile truffa. L’uomo, pur di non lasciare la scena a mani vuote, le ha strappato gli orecchini che indossava ed è fuggito.

Sui tre episodi stanno indagando i Carabinieri delle Compagni di Sala Consilina.