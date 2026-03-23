Furti ad Agropoli: colpita la palestra Motiva e un salone di bellezza

La sicurezza pubblica torna al centro del dibattito ad Agropoli, scossa da una serie di raid messi a segno nelle ultime ore. Due diverse attività commerciali sono finite nel mirino dei malviventi, lasciando dietro di sé danni materiali e una profonda preoccupazione tra i cittadini e gli operatori economici del territorio. L’episodio più critico si è consumato nella notte in località Moio, dove ignoti si sono introdotti all’interno della palestra Motiva, portando via beni di valore e strumentazioni tecniche.

Il colpo alla palestra Motiva: l’appello per i dati sensibili

Il bilancio del furto presso la struttura sportiva è consistente: i ladri sono riusciti a sottrarre denaro contante, computer e telefoni. Tuttavia, a destare maggiore allarme non è tanto il valore economico della refurtiva, quanto la sparizione di un palmare utilizzato per la gestione interna. Il dispositivo custodisce infatti i dati sensibili dei pazienti, la cui perdita rappresenta un grave danno per l’attività e un rischio per la riservatezza degli utenti.

I titolari della struttura hanno lanciato un appello diretto ai responsabili del furto, sperando in un gesto di ravvedimento: “Rivolgiamo un appello a chi lo ha preso: vi chiediamo di restituire almeno il palmare. Per voi non ha alcun valore, ma per noi è fondamentale, soprattutto per la tutela della privacy delle persone coinvolte”.

Escalation di furti: nel mirino anche un’attività nei pressi della stazione

Il raid in località Moio non è rimasto un caso isolato. Poche ore prima, un altro colpo è stato perpetrato ai danni di un salone di parrucchiera situato nei pressi della stazione ferroviaria. La dinamica e la vicinanza temporale dei due eventi suggeriscono una recrudescenza del fenomeno dei furti con scasso in diverse zone della città.

La ripetitività di questi episodi ha innescato una reazione immediata da parte dei residenti e dei commercianti locali. La cittadinanza, visibilmente allarmata, invoca con forza un potenziamento delle misure di controllo del territorio, chiedendo alle autorità competenti interventi mirati per garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori incursioni notturne.