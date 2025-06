Fratelli d’Italia Salerno: “Tutela degli animali, il Comune sia pronto ad accogliere la nuova normativa”

Fratelli d’Italia Salerno, tramite il portavoce cittadino Pietro Vuolo ed Elena Criscuolo, delegata per la tutela degli animali, sottolinea in una nota l’importanza di avviare anche a livello locale un percorso concreto e strutturato per la tutela degli animali, in linea con le recenti evoluzioni normative approvate in Parlamento.

La nuova normativa

Lo scorso 28 maggio, il Senato ha dato via libera definitivo al disegno di legge n. 1308, che introduce un significativo inasprimento delle pene per i reati di maltrattamento animale e riconosce agli animali il ruolo di esseri senzienti, portatori di diritti autonomi da tutelare. Questo passaggio rappresenta una svolta culturale e giuridica epocale, che impone alle amministrazioni locali di adeguarsi in tempi brevi.

«È fondamentale – dichiarano Vuolo e Criscuolo – che la città di Salerno percorra la stessa strada già tracciata a livello nazionale, dotandosi di strumenti concreti per proteggere i nostri concittadini a quattro zampe. Chiediamo l’istituzione, presso il Comune, di uno sportello dedicato alla tutela degli animali: un punto di riferimento non solo per l’anagrafe canina, ma anche per le segnalazioni e le denunce relative ai reati contro gli animali, sempre più frequenti e spesso impuniti».

La proposta arriva in un momento di grande attenzione mediatica e sociale sul tema, dopo casi di cronaca particolarmente gravi, come quello del gattino Leone, torturato ad Angri, che ha scosso l’opinione pubblica nazionale. Il nuovo disegno di legge prevede, tra le altre misure, il divieto di tenere animali domestici legati con catene, salvo comprovate ragioni sanitarie o di sicurezza, il divieto assoluto di utilizzo commerciale delle pellicce di gatti domestici, maggiori strumenti per contrastare il traffico illecito di animali e l’abbattimento illegale, nonché l’introduzione di aggravanti per i maltrattamenti commessi in presenza di minori, su più animali o se diffusi attraverso video e immagini online.

I provvedimenti

Le nuove pene prevedono la reclusione da sei mesi a quattro anni e multe fino a 60.000 euro. Per i maltrattamenti è previsto un aumento delle sanzioni fino a 30.000 euro.

FdI Salerno auspica inoltre un rafforzamento dell’attività della Polizia Municipale con controlli mirati e capillari su tutto il territorio comunale, al fine di prevenire e contrastare eventi o competizioni violente che coinvolgano animali, anch’esse oggetto della nuova normativa.

“Non si possono ignorare gravi episodi”

«Il popolo salernitano ama profondamente gli animali – continuano i rappresentanti di Fratelli d’Italia – e questo si vede ogni giorno sul nostro lungomare, frequentato da moltissimi cittadini accompagnati dai loro amici a quattro zampe. Tuttavia, non possiamo ignorare l’esistenza di episodi gravi che richiedono risposte adeguate e tempestive. È tempo che anche l’amministrazione comunale faccia la propria parte, adottando politiche attive e strutturate per una tutela reale ed efficace degli animali, in coerenza con quanto sancito dall’art. 9 della Costituzione dal 2022».