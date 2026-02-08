Frana a Torraca: serviranno due milioni per il ripristino dell’area

Nel comune di Torraca si fa la conta dei danni. Dopo la frana che nella giornata di giovedì ha colpito l’asse stradale in località Cordici, causando una vera e propria voragine di diversi metri, si è proceduto con un importante sopralluogo per stabilire l’entità del danno.

I primi interventi dopo la frana

Nell’immediato gli uffici preposti hanno programmato i lavori di somma urgenza per un valore di circa 200mila euro che, oltre al ripristino dei servizi essenziali (rete idrica, fognaria e del gas) nell’area interessata dal movimento franoso, prevedono la preparazione del versante a valle della strada comunale con rimozione e smaltimento del manto bituminoso, la rimozione e lo smaltimento del materiale edile proveniente dal piazzale del Santuario Madonna dei Cordici (pavimento, ringhiera e muro) e il posizionamento si idonee strutture nella parte inferiori del tratto di strada crollato al fine di consolidare il tratto di strada rimasto sospeso, per consentire e ripristinare la viabilità per le abitazioni presenti.

Le opere definitive

Ai lavori di somma urgenza dovranno poi necessariamente seguire quelli relativi al consolidamento del versante in frana. Un intervento, quest’ultimo, che presuppone l’esecuzione di opere strutturali e geotecniche che devono essere progettate ed eseguite in modo da rispondere ai requisiti di sicurezza imposti dalla norme di leggi in materia.

Lavori per i quali si è stimato un importo di circa 2milioni di euro. In maniera tale da garantire il completato consolidamento del versante interessato dalla frana, compreso il rifacimento dell’asse stradale e del piazzale del Santuario Della Madonna dei Cordici, di proprietà comunale.