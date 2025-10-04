Forum dei Giovani – Regione Campania, eletto nuovo delegato: è il felittese Raffaele Casella

Nella giornata di ieri, venerdì 3 ottobre, il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani, riunitosi presso la sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, ha eletto all’unanimità il consigliere Raffaele Casella, felittese di 29 anni, nuovo delegato al Forum dei Giovani – Regione Campania.

Il nuovo incarico

L’incarico, conferito dal Consiglio direttivo e dall’assemblea, permetterà al consigliere Casella di entrare nel prossimo mandato del Forum regionale, che prenderà il via dopo le elezioni del 23 e del 24 novembre. “Per me è un grandissimo onore poter entrare nel Forum Regionale come delegato della provincia di Salerno, la più numerosa in Regione Campania per Forum dei Giovani attivi e tra le prime, in questo ambito, a livello nazionale. Un territorio così vasto porta con se realtà diverse al suo interno, con Forum agli antipodi tra di loro per partecipanti, possibilità organizzative ed eventi portati a compimento.

L’obiettivo

Il compito è quello di dare voce a tutti i ragazzi che si adoperano per le istanze delle politiche giovanili nei propri centri locali, grandi o piccoli che siano. La parola principale di questo nuovo incarico è “Unione”: io vado a Napoli per essere l’amplificatore di queste realtà così diverse e, allo stesso tempo, bellissime” ha affermato il giovane Casella. Durante la stessa assemblea si sono tenute le elezioni suppletive per la Macroarea Sud, susseguenti alle dimissioni del consigliere Francesco Rotolo di Rutino (precedente delegato anche alla delega regionale). La votazione ha portato all’ingresso, nel consiglio del coordinamento provinciale, a Giandomenico Taurone, consigliere del Forum dei Giovani di Altavilla Silentina, con 7 voti favorevoli.