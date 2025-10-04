Forum dei Giovani – Regione Campania, eletto nuovo delegato: è il felittese Raffaele Casella

L’incarico, conferito dal Consiglio direttivo e dall’assemblea, permetterà al consigliere Casella di entrare nel prossimo mandato del Forum regionale, che prenderà il via dopo le elezioni del 23 e del 24 novembre

A cura di Alessandra Pazzanese
Raffaele Casella

Nella giornata di ieri, venerdì 3 ottobre, il Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani, riunitosi presso la sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, ha eletto all’unanimità il consigliere Raffaele Casella, felittese di 29 anni, nuovo delegato al Forum dei Giovani – Regione Campania.

Il nuovo incarico

L’incarico, conferito dal Consiglio direttivo e dall’assemblea, permetterà al consigliere Casella di entrare nel prossimo mandato del Forum regionale, che prenderà il via dopo le elezioni del 23 e del 24 novembre. “Per me è un grandissimo onore poter entrare nel Forum Regionale come delegato della provincia di Salerno, la più numerosa in Regione Campania per Forum dei Giovani attivi e tra le prime, in questo ambito, a livello nazionale. Un territorio così vasto porta con se realtà diverse al suo interno, con Forum agli antipodi tra di loro per partecipanti, possibilità organizzative ed eventi portati a compimento.

L’obiettivo

Il compito è quello di dare voce a tutti i ragazzi che si adoperano per le istanze delle politiche giovanili nei propri centri locali, grandi o piccoli che siano. La parola principale di questo nuovo incarico è “Unione”: io vado a Napoli per essere l’amplificatore di queste realtà così diverse e, allo stesso tempo, bellissime” ha affermato il giovane Casella. Durante la stessa assemblea si sono tenute le elezioni suppletive per la Macroarea Sud, susseguenti alle dimissioni del consigliere Francesco Rotolo di Rutino (precedente delegato anche alla delega regionale). La votazione ha portato all’ingresso, nel consiglio del coordinamento provinciale, a Giandomenico Taurone, consigliere del Forum dei Giovani di Altavilla Silentina, con 7 voti favorevoli.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Prignano Cilento

Prignano Cilento investe nella sicurezza: installate 20 nuove telecamere e 5 dispositivi “targa system”

Il nuovo sistema punta a garantire maggiore efficienza e ad ampliare il…

Autismo

Agropoli: tutto pronto per l’incontro socio-culturale dedicato all’autismo organizzato dall’associazione “Orizzonte”

L'appuntamento è per questa sera a partire dalle ore 18:00 sulla collina…

SUpporto psicologico Cozzuto

Scuola, servizio psicologia attivo in oltre 360 istituti della Campania

Presentati i primi dati in un convegno organizzato a Napoli dall'Ordine degli…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.