Fondi per il potenziamento amministrativo: pioggia di risorse tra Cilento e Vallo di Diano

Il territorio a sud di Salerno si prepara a un significativo rafforzamento delle proprie capacità gestionali grazie al decreto nazionale “Risorse in Comune”. Il provvedimento ha stanziato contributi economici mirati agli enti locali, con l’obiettivo specifico di favorire il rafforzamento delle funzioni amministrative. Questa immissione di liquidità permetterà ai comuni beneficiari di ottimizzare la macchina burocratica e i servizi ai cittadini.

I contributi per i grandi centri del territorio

Nella ripartizione dei fondi, i centri con la maggiore densità demografica hanno ottenuto le cifre più consistenti. A guidare la graduatoria dei finanziamenti è Agropoli, che ha ricevuto oltre 141 mila euro. Si tratta della quota massima prevista dal bando per la fascia di appartenenza. Lo stesso importo è stato assegnato anche al Comune di Capaccio Paestum.

Risorse per i comuni medi e piccoli

Il decreto non ha trascurato le realtà territoriali di dimensioni minori, prevedendo stanziamenti proporzionali alla popolazione residente. Per la fascia dei comuni medio-piccoli, è stato previsto un contributo individuale di circa 45 mila euro. Questa tranche di finanziamenti interessa una vasta platea di enti locali situati tra la zona costiera, l’entroterra cilentano e il Vallo di Diano.

L’elenco degli enti beneficiari nel salernitano

La lista dei comuni che potranno beneficiare di queste risorse per il potenziamento dei propri uffici è nutrita e copre diverse aree della provincia. Tra i centri finanziati figurano Albanella, Altavilla Silentina, Ascea, Camerota, Campagna, Casal Velino, Castellabate, Giffoni Valle Piana, Montecorvino Rovella e Montecorvino Pugliano.

Il sostegno economico raggiunge anche il Vallo di Diano e altri centri Cilento, includendo realtà come Montesano sulla Marcellana, Olevano sul Tusciano, Polla, Roccadaspide, Sala Consilina, Sapri, Teggiano e Vallo della Lucania. Grazie a questi fondi, gli enti locali avranno a disposizione nuovi strumenti per far fronte alle esigenze burocratiche e amministrative quotidiane.