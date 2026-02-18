Fonderie Pisano verso la chiusura: arriva il preavviso di diniego AIA

Fonderie Pisano verso la chiusura. Arriva il preavviso di diniego della autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento di Fratte. Questo l’esito della riunione della conferenza di servizi che si è svolta questa mattina presso la sede della regione Campania in via Generale Clark, a Salerno.

I pareri negativi

Mentre all’esterno dei cancelli della struttura i lavoratori delle Pisano si sono riuniti chiedendo di avere rassicurazioni sul loro futuro; Regione Campania, Arpac ed Asl di Salerno hanno espresso parere negativo al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Tema fondamentale il mancato rispetto dei limiti Bat. Ora lo stabilimento di Fratte avrà dieci giorni per presentare eventuali controdeduzioni e scongiurare una chiusura.

La nota dell’assessora Claudia Pecoraro

“La tutela della salute delle cittadine e dei cittadini, dell’ambiente e del territorio resta per la Regione Campania un principio irrinunciabile. Allo stesso tempo, confermo il massimo impegno istituzionale nel garantire attenzione e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, insieme all’Assessora Saggese, attraverso percorsi condivisi con le organizzazioni sindacali e le autorità competenti, per accompagnare ogni persona verso soluzioni concrete e dignitose. A dirlo è l’assessora regionale all’ambiente, Claudia Pecoraro.

La Campania non arretra di fronte alla sfida della legalità ambientale e della giustizia sociale: il futuro si costruisce con responsabilità, coraggio e rispetto per le comunità” ha concluso l’assessora.