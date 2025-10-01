Flotilla nella zona a rischio: parla l’Europarlamentare agropolese Benedetta Scuderi

La Flotilla nella zona a rischio, ‘meno di 130 miglia da Gaza’. Ieri la fregata della Marina Militare Alpino ha dirama l’ultimo alert e si è fermata. Questa mattina una nave militare israeliana ha già circondato una delle imbarcazioni della flotta.

L’intervento dell’europarlamentare, Benedetta Scuderi

«Ci stiamo preparando ad un attacco imminente» fanno sapere gli attivisti che intendono portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. Ieri, durante la trasmissione Palazzo di Città, condotta da Ernesto Rocco, è intervenuta l’Europarlamentare Benedetta Scuderi che è a bordo della Flottilla: «Sono momenti concitati, ma stiamo bene».

E sul futuro: «Noi andiamo avanti. Israele usa la tattica più vecchia del mondo dicendo che siamo alleati di Hammas ma noi rifiutiamo questa ricostruzione, siamo un movimento riconosciuto e finanziato dalla comunità».