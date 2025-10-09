Fico ad Agropoli, incontro con Comitato Cinque Terre e Ospedale. FdI accusa: “Incontri nelle segrete stanze e senza confronto”

Si è svolto presso l’Hotel Serenella di Agropoli l’incontro tra il Comitato Cittadino “Le Cinque Terre” rappresentato dal presidente Nicola Rizzo, il Comitato pro ospedale di Agropoli e il candidato alla Presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, accompagnato dal consigliere regionale Michele Cammarano.

Se rassicurazioni sono arrivate sull’attenzione alla sanità locale, nel corso del confronto con il Comitato si è nuovamente portata all’attenzione la delicata questione dell’impianto a biomasse in corso di realizzazione a Ogliastro Cilento, per il quale sono attualmente aperti tre procedimenti in sede giudiziaria.

“Abbiamo riscontrato – dichiara il presidente Nicola Rizzo – attenzione e disponibilità da parte di Roberto Fico nell’affrontare una problematica tanto complessa quanto fondamentale per la qualità della vita dei cittadini. Noi non siamo contrari alle biomasse in assoluto, ma diciamo con forza NO a grandi centrali impattanti. La strada giusta è quella di piccoli impianti diffusi e sostenibili, integrati nel territorio, non la concentrazione di impianti che gravano sulle comunità locali”. Il Comitato “Le Cinque Terre” continuerà a vigilare e a mobilitarsi affinché il Cilento non venga sacrificato a logiche industriali che nulla hanno a che vedere con la tutela del paesaggio, della salute e dello sviluppo equilibrato del territorio.

La polemica

“Per fortuna quanto accaduto negli ultimi anni è storia ed è tutto scritto, ma c’è chi fa finta di dimenticare”. Sono parole di Modesto Del Mastro, coordinatore Cilento Nord e consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, che interviene sull’incontro tenutosi ieri (mercoledì) ad Agropoli tra il candidato presidente Roberto Fico e qualche attivista cittadino del Movimento 5 Stelle.

“I pochi presenti – continua – soltanto oggi ne parlano, facendo scoprire a noi tutti questo incontro. Un qualcosa riservato a pochi eletti, individuati non si sa secondo quale criterio. Ci saremmo aspettati una pubblicità o una comunicazione, anche per poterci confrontare su temi che sono effettivamente stati trattati ma non con le dovute modalità. In quella riunione, che pare a tutti gli effetti essere simile ad una di condominio, si è parlato di ospedale e il candidato Roberto Fico, insieme ad un consigliere regionale uscente e a qualche pentastellato, ha portato nuove mirabolanti promesse sul nosocomio agropolese. Queste – dice – sono promesse che arrivano da chi si candida ad essere in perfetta continuità con De Luca con gli stessi attori di maggioranza degli ultimi anni”.

“Adesso si deve essere seri e parlare di temi concreti, non più di favole come fatto fino ad ora. Fico rappresenta una coalizione al cui interno c’è l’apparato di De Luca che ha amministrato la sanità degli ultimi dieci anni e il risultato è davanti agli occhi di tutti. Il Cilento e i cilentani – conclude – hanno bisogno di altro, non più di vuote promesse”.