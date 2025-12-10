Fibra ottica e AI: il 2025 segna la svolta digitale in Italia e nel Cilento

Il 2025 ha segnato un punto di svolta per il mondo delle telecomunicazioni e della fibra ottica in Italia. La diffusione delle connessioni ad alta velocità e l’integrazione dell’intelligenza artificiale hanno ridisegnato il panorama digitale, portando nuove opportunità per cittadini e imprese. In questo scenario, Convergenze SpA SB, multiutility cilentana e operatore nazionale, si conferma leader territoriale, coniugando innovazione e vicinanza alle comunità locali.

I numeri del 2025

Secondo l’Osservatorio Comunicazioni, il 2025 ha registrato oltre 1,2 milioni di nuove linee in fibra e un aumento del traffico internet del 13,8% rispetto al 2024. Le SIM mobili sono cresciute di circa 680mila unità, segno di un mercato sempre più connesso.

Curiosità: nonostante la copertura FTTH abbia raggiunto oltre 13 milioni di abitazioni, molti italiani non hanno ancora attivato la fibra, spesso per scarsa informazione.

Convergenze e il territorio

Il 2025 per Convergenze è stato un anno di espansione e consolidamento.

SIMON , la SIM mobile di Convergenze, rappresenta un nuovo tassello nell’offerta di servizi integrati , garantendo connettività trasparente e affidabile anche in mobilità.

, la SIM mobile di Convergenze, rappresenta un nuovo tassello nell’offerta di , garantendo connettività trasparente e affidabile anche in mobilità. L’azienda ha lanciato servizi dedicati alla sicurezza digitale e fisica , con soluzioni innovative come MySafeNet per la protezione online e MySafeZone per la sicurezza delle abitazioni e delle attività.

, con soluzioni innovative come per la protezione online e per la sicurezza delle abitazioni e delle attività. Sul fronte delle infrastrutture, Convergenze ha ampliato la rete in fibra ottica FTTH proprietaria e ha proseguito lo sviluppo della rete fixed wireless a 60 GHz X-UWA, rendendo la connettività ultraveloce ancora più capillare e raggiungendo località non ancora servite dalla fibra.

L’intelligenza artificiale nelle reti

Il 2025 ha visto l’AI entrare nelle telecomunicazioni, trasformando le reti in infrastrutture intelligenti capaci di ottimizzare il traffico dati e offrire servizi personalizzati. Per gli utenti significa connessioni più affidabili e applicazioni digitali sempre più vicine alle esigenze quotidiane: dalla telemedicina allo smart working.

In questo contesto, Convergenze ha introdotto Kiri, un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che supporta i clienti quando l’assistenza live non è disponibile, garantendo risposte rapide, soluzioni concrete e un servizio continuativo.

Conclusione

Il 2025 ha dimostrato che la fibra ottica e l’intelligenza artificiale sono il cuore della connettività moderna. Convergenze, con nuovi servizi e l’espansione della rete FTTH e wireless, si conferma tra gli attori capaci di trasformare le sfide del settore in opportunità concrete, portando innovazione e fiducia nel futuro digitale delle comunità locali.