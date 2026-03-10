Cronaca

Fiamme nella notte nel salernitano: incendio distrugge un appartamento

Terrore a Pezzano (San Cipriano Picentino) per un incendio scoppiato nella notte. Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme in un appartamento: salvi i residenti, ma si registra la perdita di un animale domestico

Ernesto Rocco
Incendio San Cipriano

Un grave incendio si è sviluppato nel cuore della notte, intorno all’una di martedì 10 marzo, nel comune di San Cipriano Picentino, precisamente in località Pezzano. Il rogo ha interessato un’abitazione privata, concentrandosi con particolare violenza nella zona notte situata al piano superiore dell’edificio. L’allarme è scattato immediatamente, richiedendo l’intervento urgente dei soccorsi per evitare che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Giffoni, supportati tempestivamente da un’autobotte giunta dalla sede centrale per garantire il rifornimento idrico necessario alle operazioni di spegnimento. Al momento dell’arrivo dei caschi rossi, la situazione appariva già critica: le fiamme avevano infatti invaso completamente la camera da letto e stavano iniziando a divorare porzioni significative del resto dell’abitazione. Grazie alla professionalità delle squadre operative, l’incendio è stato circoscritto, evitando il coinvolgimento totale dell’intero stabile.

Bilancio e danni: tragedia per un animale domestico

Fortunatamente, nonostante la rapidità con cui il fuoco si è diffuso tra le mura domestiche, non si sono registrati feriti tra gli occupanti dell’immobile, che sono riusciti a mettersi in salvo prima che le esalazioni e il calore rendessero l’ambiente letale. Tuttavia, la cronaca dell’evento riporta una nota tragica: un cagnolino, presente all’interno dell’appartamento al momento del rogo, ha perso la vita, non riuscendo a sfuggire alla morsa del fumo e delle fiamme. Restano da accertare le cause che hanno innescato la scintilla iniziale, sulle quali verranno effettuati i rilievi di rito nelle prossime ore.

